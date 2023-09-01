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Samsun'da balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

01.09.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, balıkçılar bu gece başlayacak yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Samsun'da balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve bazı protokol üyeleri horon tepti.

Vali Tavlı, gazetecilere, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Türkiye'de yıllık 350-400 bin ton yıllık balıkçılık yapıldığını belirterek, "2022 yılında 64 bin ton ile Samsun balık avcılığında birinci sırada. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda palamudun çok fazla olmadığı hamsi, mezgit ve çaçanın bulunduğu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç da hayırlı ve bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi.

Balıkçılar yasağın sona ereceği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, balıkçılar ve davetliler katıldı.

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Samsun balık sezonu balıkçılar

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