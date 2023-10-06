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Samsun’da balıkçıların ağına ceset takıldı

06.10.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Samsun açıklarında Karadeniz’de balıkçıların ağına ceset takıldı.

Samsun’da balıkçıların ağına ceset takıldı

Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçıların ağına ceset takıldı. Olay Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Balıkçılar ağlarına takılan cesedi Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağına getirdi. Uzun zamandır denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan kimliği belirsiz ceset, savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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