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Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi

28.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma timleri ağa takılan sazanı göle bıraktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki baraj gölünde jandarma ekiplerince, kaçak balık avlamak için kurulan 500 metre ağ ele geçirildi.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Baraj Gölü'nde kıyı emniyeti ve seyir faaliyeti çalışması yürüttü.

Ekipler, Saraycık Mahallesi'nde baraj gölünde kurulan 500 metre uzunluğunda ağ tespit etti.

Ağı sudan çıkaran ekipler, içerisindeki 50 kilogram sazanı da göle bıraktı.

Toplanan ağ, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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