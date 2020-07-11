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Samsun'da barda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Samsun'da barda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Eyyüp Ö. (19), Murat K. (27) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, gece Güzel Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir bara girmek istedi.

Şüpheliler ile kendilerini içeri almayan iş yeri sahibi Mehmet K. (49) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet K. ile kavgayı ayırmak isteyen Sezai A. (28), garson Batuhan B. (19) ve müşteri Berati K. (36) bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet K. ile Sezai A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliler Eyyüp Ö. ve Murat K'yi gözaltına aldı.

Kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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