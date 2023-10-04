YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

04.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yoldan çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmedi.

Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkii Yöresel Ürünler Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Samsun’a gezmeye gelen Ramazan Bektaş idaresindeki 34 GMP 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, kaza yerine gelen ambulansa binmeyerek hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Kazada otomobil ise hurdaya döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kameradaGaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
12:29
İkindi
15:43
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Güney eczanesi
Canik
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Akalin eczanesi
Terme
Fatih eczanesi
Vezirkopru
Deniz eczanesi
Ondokuzmayis
Merkez eczanesi
Tekkekoy
Çatalçam eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.