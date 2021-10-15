Samsun'da başlatılan kampanyada yaklaşık 3 bin 500 ünite kan bağışına ulaşıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla bir süre önce başlatılan "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyasında yaklaşık 3 bin 500 ünite kan toplandığını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde Samsun Valiliği himayesinde kaymakamlıkların iş birliğiyle 23 Ağustos'ta başlatılan kampanyada 5 bin 555 ünite kan bağışı toplanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Samsun Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Vali Dağlı, kampanyanın hedeflenen rakama ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Dağlı, salgın sonrası kana ihtiyacın arttığına işaret ederek, "Kızılayımızın elindeki kan stoklarının azalması sebebiyle azami derecede kan ihtiyacı meydana geldi. Pandeminin biraz daha azalması nedeniyle Kızılay kan bağışına ağırlık verdi. Samsun olarak buna destek vermek durumundayız." dedi.

Kampanyaya destek isteyen Vali Dağlı, "Bugün itibarıyla 3 bin 500'e yaklaşıyoruz. İnşallah 5 bin 500 kana ulaşmış olacağız. Vatandaşlarımızın son derece duyarlı olduğunu görüyoruz. Çok fazla talep var. Bu manada duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunu yakın bir tarihte 5 bin 500'e ulaştırarak kamuoyuyla paylaşacağız. İhtiyacımız olmasın ama kan stoklarımız da olması gereken bir konu. Kan demek başka bir vatandaşımıza can demek." ifadelerini kullandı.

- "Aşıya ağırlık vermeliyiz"

Bir gazetecinin kentte vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni denetimler olup olmayacağı yönündeki sorusuna ise Vali Dağlı, şöyle yanıt verdi:

"Biz ikinci doz aşılamada maviye döndük, yani yüzde 75 rakamını yakaladık. Sayılarda (vaka) bir miktar artış var. Bu ne demek? Hiçbir zaman duyarlılığı elden bırakmamamız gerektiğini anlıyoruz. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi yaş ortalaması artık gençlere doğru düştü maalesef. Gençlerimizin daha çok aşıya önem vermesi gerekiyor, aşı yaptırmaları gerekiyor."

Kente 60 bine yakın üniversite öğrencisi geldiğini, ilkokul, ortaokul ve liselerde de eğitimin başladığını hatırlatan Dağlı, "Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz aşılarını bir an önce tamamlamak durumundalar. Aksi takdirde ne oluyor? Velilerimize bulaşıyor, ailelerine bulaşıyor. Gençlerimizin en riskli kesim olduğunu belirtmiştik. Aşıya ağırlık vermek durumundayız. İnşallah bunu da atlatacağız." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyasına katılan Gökhan Kaya (31), sağlığı ve kan ihtiyacı olanlar için 4 yıldır düzenli kan bağışında bulunduğunu söyledi. Kaya, herkese kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

