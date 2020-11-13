Samsun’da belediyelerin 2021 bütçesi meclisten geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin 2021 yılı toplam gider bütçeleri 2 milyar 764 milyon 877 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda mali bütçe konularını içeren 21 madde görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlık ettiği toplantı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 51 gündem maddesinden mali bütçeyi ilgilendiren 21 madde görüşülerek, karara bağlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında 950 milyon TL olan gider bütçesinin 1 milyar 490 milyon TL olmasını içeren madde, oy çokluğu ile meclisten geçti.

“Belediyenin toplam borcu 100 milyon TL azaltıldı”

2021 mali yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz 2019 yılında 2018 bütçesini uyguladık. Bakarsanız bütçemiz fazla vermiştir. Borçlanma limitimiz artmamıştır. Bizim devraldığımız toplam borç, 3 milyar 200 milyon TL’ydi. Bu borca SASKİ ve SAMULAŞ da dahil. Bunlarla beraber belediyenin tüm borcu 3 milyar 100 milyon TL’ye düşmüştür. Bu düşüş, birçok olumsuzluğa (korona virüsü, döviz artışı) rağmen sağlandı. SAMULAŞ’ın 100 küsür milyon euro borcu vardı. 150 milyona yakın kur farkından dolayı artmış olmasına rağmen toplam borç 100 milyon TL düşmüştür. SASKİ’nin de döviz borcu vardı. Orada da kura ve döviz artışına rağmen borç düşmüştür. 2019 yılındaki bizim performansımız, geçmiş bakiyelere göre 400 milyon TL civarında artıdadır. Biz şu anda toplam borç yükü olarak aylık 20 milyon TL civarında geçmiş yıllardan borçlanmanın taksitini ödüyoruz. Geçen sene biz Vakıflar Bankası’ndan 240 milyon TL aldık. Yani ödediğimizden daha azını aldık. Dolayısıyla belediyemizde izlediğimiz 2 yol var. Belediyenin borcunu aldığımız zamankinden arttırmadan faaliyetlerimizi planlıyoruz. Yatırım noktasında da şu anda yılsonuna 2 ay var. Bizim projelerimiz şu anda hemen finans noktasında çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Başkan Demir’in ve diğer grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında 950 milyon TL olan gider bütçesinin 1 milyar 490 milyon TL olmasını içeren maddenin tüm alt maddeleri tek tek oylandı. Madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.