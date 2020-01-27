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Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.01.2020 05:05 | Son Güncelleme

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bara girmek isteyen Hakan K, (29) kardeşi Erkan K. (27) ve Yaşar B. (29) ile Emrah Ş. (28) ve kardeşi Gürkan Ş. (23) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K. bıçakla kardeşlere saldırdı.

Kavgada Erkan Ş. ve kardeşi Gürkan Ş. her iki bacağından, engel olmak isteyen Yaşar B. de kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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bıçaklı kavga Samsun

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