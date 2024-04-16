YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Samsun’da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

AA AA
16.04.2024 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Cami Mahallesi’nde sosyal medyada tartışan 2 kişi akşam bir parkta buluşarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.C.O. (16) bıçakla E.K.’yı (19) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

E.K., ise Ü.C.O’nun bıçağını elinden alıp kendisini yaralayan kişiyi aynı bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.K. Bafra Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ü.C.O. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan yaralılar, tedavilerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandıRize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandı
Çeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladıÇeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladı
Nisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdiNisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun Alaçam Bafra güncel

Samsun Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:49
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.