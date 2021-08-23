Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada yabancı uyruklu 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Caddesi'nin Övgü Sokak ile birleştiği bölgede Irak uyruklu H.M.S. (33), B.M.A.J.J. (29) ve A.R.A.J. (22) ile 55 MA 1016 plakalı hafif ticari araçta bulunan M.R.H.H. (20), H.M.K.S. (20) ve F.K.K.N.K. arasında tartışma çıktı.

Aracın kapısını yerinden çıkaran grup, içeride bulunanları vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden H.M.S. ve A.R.A.J. polis ekiplerce yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kavga anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

