Samsun'da binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Dr. İbrahim Paşa Caddesi'nde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevleri söndürmek isteyen Hatice Gümüştaş, kolundan yaralandı.

Gümüştaş, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz