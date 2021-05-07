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Samsun'da binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı

07.05.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Dr. İbrahim Paşa Caddesi'nde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevleri söndürmek isteyen Hatice Gümüştaş, kolundan yaralandı.

Gümüştaş, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

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