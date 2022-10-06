Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 20 bin bandrolsüz boş makaron, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi ile 7 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Olayla ilgili Z.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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