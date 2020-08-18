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Samsun'da bir araçta 27 kilo eroin yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.08.2020 18:22 | Son Güncelleme

Samsun'da bir araçta 27 kilo eroin yakalandı

Samsun'da uygulama sırasında arama yapılan bir araçta 27 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama sırasında Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde bir araç durduruldu. İstanbul istikametine giden araçta yapılan aramada 55 paket halinde toplam 27 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 2 zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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