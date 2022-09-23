YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

23.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçta 48 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde takip edilen bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, koliler halinde 48 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladıBaşpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum makaron

Samsun Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Cuma

Kolbakır Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Canik
Begüm Eczanesi
Atakum
Tuğba Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.