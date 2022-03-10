YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

10.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye hoparlör sisteminden yapılan anonsla ilçedeki bir fabrikada çalıştırılmak üzere işçi aranıyor.

Kavak Belediyesinden yapılan açıklamada, yakın tarihe kadar işsizlik nedeniyle ilçeden sürekli göç verildiği belirtildi.

İlçede istihdam odaklı çalışmalar neticesinde işsizliğin bitme noktasına geldiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda anonsla işçi aranmaya başlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, tekstil sektöründe her ay yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği Kavak'ta yeni faaliyete giren bir tekstil fabrikası bünyesinde çalışacak işçi bulmakta zorluk çekildiğine işaret etti.

Zabıta memurları aracılığıyla belediye hoparlör sisteminden anons yaptırarak fabrika için işçi aramaya başladıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Özel bir şirkette çalıştırılmak üzere bay bayan elemanlar alınacaktır" şeklindeki anonsların özellikle ilçede iş için bulunan yabancı misafirler üzerinde şaşkınlık ve hayret oluşturduğuna dikkati çekti.

İşsizliğin ve gurbetin acısını çok çektiğini, bu nedenle ilçede istihdam alanları oluşturmak için çalıştıklarının altını çizen Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemize yatırımcı çekmek için çok çalıştık. Halkımızla el ele yıllar süren mücadele ve emeğin sonunda OSB'miz tümüyle doldu. Onlarca fabrikada gençlerimiz çalışıyor. Çok şükür, işsizliği bitme aşamasına getirdik. Bugün de ilçemizde yatırım yapan bir tekstil fabrikası eleman ihtiyacını karşılayamayınca bize geldi. Biz de kendisine yaptığımız anonsla destek olmaya başladık. Bu uygulamayı daha önce de yaptığımız için halkımız buna alışkın ama ilçemize yeni gelenler ya da misafir olarak bulunanlar böyle bir şey karşısında şaşırıyor. Aslında yaşadığımız bu olay ilçemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Artık geleceğe umutla bakan, her alanda kalkınan, gelişen ve çevresine örnek olma yolunda ilerleyen bir Kavak var."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva olduGeri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldüAntalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:50
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Mart Cumartesi

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Okan Eczanesi
Ilkadim
Turgut Eczanesi
Canik
Liman Eczanesi
Atakum
Dedem Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde...

Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.