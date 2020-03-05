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Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ulugazi Mahallesi'nde Aysun G'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Özgürhan Ö. (26) olduğunu belirledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Zanlının çaldığı cep telefonunu sattığı öğrenildi.

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