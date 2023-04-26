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Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayan genç tutuklandı

26.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişiyi silahlı ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Selahattin S. (21), vücudunun 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selahattin S. ameliyata alındı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Berkay E. (26) kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Berkay E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Berkay E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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