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Samsun'da bir öğretmen evinde ölü bulundu

22.12.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir öğretmen evinde ölü bulundu

Samsun'da bir öğretmen evinde ölü bulundu

Samsun'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Ali Dinçer, evinde ölü bulundu.

Özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Dinçer okula gitmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Telefonuna cevap vermeyen Dinçer'in Atakum ilçesi Yenimahalle'deki evine giden arkadaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi.

Dinçer'i hareketsiz bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlenen Dinçer'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

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