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Samsun'da boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

26.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Samsun'da boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.

Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu.

Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkardı.

Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin kurtarılma anının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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