Samsun'da boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.

Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu.

Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkardı.

Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin kurtarılma anının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

