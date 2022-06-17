Samsun'da bulunan Kedi Kasabası'nda 300 sahipsiz kedi barındırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan Kedi Kasabası'nda 300 sahipsiz kediye özenle bakılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 150 dönüme kurulu Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bakıma muhtaç kedi ve köpekler için ayrı yaşam alanları oluşturulan merkezde can dostların tedavi, beslenme, barınma ve sahiplendirilmesi yapılıyor.

Merkezdeki Kedi Kasabası, kumul ve orman içindeki konseptiyle 300 kediye doğal ve özgür yaşam ortamı sunuyor. Tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra ahşap köprü, dinlenip vakit geçirebilecekleri oyun alanları bulunan kasabada operasyon geçiren veya tedavi edilen, engelli, doğum yapan kediler için ayrı rehabilite üniteleri yer alıyor.

Merkezde sahipsiz ve bakıma ihtiyaç duyan kediler için doğal yaşam şartlarını artırmak amacıyla oba da oluşturuldu. Kedilerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını obada karşılayan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevlileri, kedileri gözetim altında tutarak hasta veya halsiz olanları tespit ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, merkezde kedilerin sokaktan daha özgür yaşam sürdüğünü belirtti.

Merkezlerinin Türkiye'nin en modern bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kasap, şöyle devam etti:

"Lokasyon itibarıyla çok özel bir yer. Burada yetişkin, engelli ve anneli yavru kedilerimiz var. Kasabamız, doğal yaşam alanında olması gereken tüm özellikleri içeriyor. Ayrıca içinde dört tedavi ünitemiz ile 10 dönüme yakın açık alanımız var. Hekim ve teknik ekiplerimizle günümüzün büyük kısmını onlarla geçiriyoruz. İnsani ve vicdani olarak onların sorunlarıyla kendi sorunlarımız gibi ilgileniyoruz. İmkan ve donanımlarımızla büyük gayret sarf ediyoruz."

Kedileri kasaba içinde obaya da kavuşturduklarını anlatan Kasap, "Şimdilik beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamada kullanıyoruz. Tüm can dostlarımız beslenme zamanlarını bildikleri için yemek vaktinde hemen toplanıyor. Soğuk havalarda üşümemeleri için de ısıtıcılar yerleştirdik. Yazın serin, kışın da sıcak ortamda yaşayacaklar. Onları gözlemlemek, hasta veya halsiz olanları tespit etmemiz açısından obamız bize kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

