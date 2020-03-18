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Samsun’da cadde ve sokaklar bomboş

SAMSUN HABERLERİ  | 18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Samsun’da etkisini gösteren yağışlar ve soğuk hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Samsun’da etkisini gösteren yağışlar ve soğuk hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün Türkiye’de görülmesi üzerine birçok önlem alınmıştı. İlk olarak okulların 3 hafta tatil edilmesi, akabinde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonucunda insanların ortak bulunduğu birçok mekanın faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Samsun’da korona virüsünden dolayı cadde ve sokaklar boş kalırken etkisini gösteren soğuk hava ve yağışlar da hayatı olumsuz etkiledi.

İstiklal ve Mecidiye Caddeleri bomboş
Samsun’da özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin saat 12.00 sıralarında boş olduğu gözlendi. Ana arterlerin bomboş olması insanların hem virüs tehlikesi hem de elverişsiz havadan dolayı dışarı çıkmamayı tercih ettiğini gösterdi. Bulvar AVM etrafında bulunan alanların da seyrek olduğu gözlerden kaçmadı. Sokağa çıkan bazı insanlar virüse karşı maske takarak önlem aldı.
Cemaatle namaz kılmanın yasaklanmasının ardından camiler de boşaldı.

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