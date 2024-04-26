YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

AA AA
26.04.2024 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Kamil Y. (21) yönetimindeki 55 JN 437 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Kavşağı'nda Kani Emre K'nin (29) kullandığı 34 EJN 782 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Bu sırada motor bölümünden alev alan diğer otomobile ise yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandıAfyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Ordu’nun ilçelerinin çehresi değişiyorOrdu’nun ilçelerinin çehresi değişiyor
Giresun’da istihdam seferberliği devam ediyorGiresun’da istihdam seferberliği devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Bafra

Samsun Namaz Vakitleri 26 Nisan Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:32
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:33
Yatsı
21:04
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.