YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

01.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Perşembe kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 yıl 4 ay uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1 kişi, 12 yıl 9 ay kasten öldürme suçundan aranan 1 kişi, 7 yıl 9 ay hırsızlık suçundan 1 kişi, 7 yıl 6 ay silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi ve 5 yıl hırsızlık suçundan 1, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
Samsun Samsun Valiliği hırsızlık

Samsun Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:53
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Seda eczanesi
Salipazari
Seven eczanesi
Carsamba
Sihhat eczanesi
Terme
Cedit eczanesi
Asarcik
Fazilet eczanesi
Tekkekoy
Büyük eczanesi
Atakum
Çakirlar eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.