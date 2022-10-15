YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak

Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak

15.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak

Samsun'un Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçe mahallelerindeki çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında yerli buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ürünlerinin ülkelerin stratejik silahı olduğunu belirtti.

Kentte 2021 yılı itibarıyla 963 dekar alanda 339 bin 133 ton buğday üretimi yapıldığını ifade eden Sağlam, dekara başına verimin 352 kilogram olduğu bilgisini verdi.

Tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri desteklemek için çalıştıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli buğday çeşidinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçe mahallelerinde ikamet eden takriben 440 üreticiye, 5 bin 240 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 504 bin 778 liralık bütçenin yüzde 75'i bakanlık tarafından, yüzde 25'i üretici katkısı olmak üzere toplam 104 bin 800 kilogram tohum desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş ve sertifikalandırılmış tohum kullanılarak, yerli ve milli buğday tohum çeşitlerinin üreticilere kazandırılması, buğday üretim miktarı ve kalitesini artırmak amaçlanmıştır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıSamsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
buğday Samsun tohum

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:25
İkindi
15:27
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazartesi

Sedef Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Şifa Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.