Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak

Samsun'un Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçe mahallelerindeki çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında yerli buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ürünlerinin ülkelerin stratejik silahı olduğunu belirtti.

Kentte 2021 yılı itibarıyla 963 dekar alanda 339 bin 133 ton buğday üretimi yapıldığını ifade eden Sağlam, dekara başına verimin 352 kilogram olduğu bilgisini verdi.

Tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri desteklemek için çalıştıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli buğday çeşidinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçe mahallelerinde ikamet eden takriben 440 üreticiye, 5 bin 240 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 504 bin 778 liralık bütçenin yüzde 75'i bakanlık tarafından, yüzde 25'i üretici katkısı olmak üzere toplam 104 bin 800 kilogram tohum desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş ve sertifikalandırılmış tohum kullanılarak, yerli ve milli buğday tohum çeşitlerinin üreticilere kazandırılması, buğday üretim miktarı ve kalitesini artırmak amaçlanmıştır."

