YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Samsun’da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.09.2020 21:42 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki bir kişi bıçakla ağır yaralandı.Vezirköprü ilçesi Çamlık yolunda iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Eymen Hammami isimli Suriyeli çocuk bıçaklandı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Vezirköprü ilçesi Çamlık yolunda iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Eymen Hammami isimli Suriyeli çocuk bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı genç, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisinin ardından Samsun’da sevk edildi. Polis şüphelileri yakalayarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek''Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
Hakkari karpuzu Diyarbakır’a rakip oldu
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
Çorum'da Kovid-19'a karşı şok denetim yapıldı
Çorum'da Kovid-19'a karşı şok denetim yapıldı
Çorum’da şok korona virüs denetimi
Çorum’da şok korona virüs denetimi
AK Parti Şehzadeler’de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi
AK Parti Şehzadeler’de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi
Çocukların spor malzemesi isteğini Büyükakın karşıladı
Çocukların spor malzemesi isteğini Büyükakın karşıladı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
12:36
İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.