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Samsun'da çıkan yangında bin dekar ekili arazi zarar gördü

SAMSUN HABERLERİ  | 07.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Samsun'da çıkan yangında bin dekar ekili arazi zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında, bin dekar ekili alanda hasar oluştu.

İlçenin Dereköy Mahallesi Tuzluca mevkisindeki buğday ekili arazilerde yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, etrafını çevirerek alevlerin yayılmasını engelledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 500 dekarı biçilmiş, 500 dekarı ekili haldeki bin dekar alan yandı.

Yangında çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Uysal, bölgede ekin biçtiğini dile getirerek, "Trafonun oradan duman çıktığını gördüm. Köyde anons ettirdik. Köylülerimiz geldi, Allah razı olsun. Kendi imkanlarımız ile söndürmeye çalıştık. Sonra da itfaiye geldi." dedi.

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