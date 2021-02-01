Samsun'da cinayete kurban giden kadının cenazesi toprağa verildi

Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra öldürüldüğü belirlenen 35 yaşındaki Arzu Aygün, Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumundan alınan iki çocuk annesi Aygün'ün cenazesi, Köybucağı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Aygün'ün cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aygün'ün annesi Semine, babası Seyfullah Aygün ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Arzu Aygün'ün amcası Hüseyin Aygün, gazetecilere, kaderin önüne geçilemediğini belirterek, "Çocuğu var, ailesi var. Deriz ya, sözün bittiği yerdeyiz. Arzu elimizde büyüdü. Çok iyi bir kızdı. Rabbim hiç kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Adalet ne ise tecelli edecek." ifadesini kullandı.

Samsun Kadın Dayanışması Platformu üyeleri adına konuşan Şeyma Özberk ise kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Arzu Aygün'ün katil zanlısı tutuklandı. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Arzu Aygün'ün, M.C. tarafından (38) öldürülüp Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana atıldığı belirlenmişti. 28 Ocak'ta gözaltına alınan M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

