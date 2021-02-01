YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da cinayete kurban giden kadının cenazesi toprağa verildi

Samsun'da cinayete kurban giden kadının cenazesi toprağa verildi

01.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cinayete kurban giden kadının cenazesi toprağa verildi

Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra öldürüldüğü belirlenen 35 yaşındaki Arzu Aygün, Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumundan alınan iki çocuk annesi Aygün'ün cenazesi, Köybucağı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Aygün'ün cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aygün'ün annesi Semine, babası Seyfullah Aygün ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Arzu Aygün'ün amcası Hüseyin Aygün, gazetecilere, kaderin önüne geçilemediğini belirterek, "Çocuğu var, ailesi var. Deriz ya, sözün bittiği yerdeyiz. Arzu elimizde büyüdü. Çok iyi bir kızdı. Rabbim hiç kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Adalet ne ise tecelli edecek." ifadesini kullandı.

Samsun Kadın Dayanışması Platformu üyeleri adına konuşan Şeyma Özberk ise kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Arzu Aygün'ün katil zanlısı tutuklandı. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Arzu Aygün'ün, M.C. tarafından (38) öldürülüp Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana atıldığı belirlenmişti. 28 Ocak'ta gözaltına alınan M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Bahar Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

Havza’da SASKİ 2021 çalışma planı görüşüldü

Havza’da SASKİ 2021 çalışma planı görüşüldü

Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

Murzioğlu’dan 2020 değerlendirmesi

Murzioğlu’dan 2020 değerlendirmesi

Evsiz gence Başkan Deveci sahip çıktı

Evsiz gence Başkan Deveci sahip çıktı

Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var”

Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.