Samsun'da daha önce birlikte yaşadığı kadının evine kapıyı kırarak giren zanlı tutuklandı

Birlikte yaşadığı G.Y'nin (38) şikayeti üzerine hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Ş.T, sürenin bitmesinin ardından sabah erken saatlerde kadının iki kızıyla yaşadığı eve gitti.
Evin balkon kapısını çekiç ve murçla kıran Ş.T, yatak odasına giderek G.Y'yi silahla tehdit etti. Sesler üzerine kadının kızı, KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.T'yi etkisiz hale getirerek anne ve kızlarını kurtardı.
Gözaltına alınan Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.