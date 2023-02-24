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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.02.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun DEAŞ terör örgütü

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