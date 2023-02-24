Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 Irak uyruklu zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.