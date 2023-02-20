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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi

20.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik takip ve çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; Irak’ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan 5 Irak uyruklu şahsın yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabaha karşı İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda İlkadım’da 3, Canik’te ise 2 olmak üzere toplam 5 Iraklı DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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