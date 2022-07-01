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Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

01.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

Samsun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Samsunum 1 Gemisi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsunum 1 Gemisi ile Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğüne ait tekneler denize açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Bölge Liman Başkan Vekili Hasan Özer, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Dağlı, burada yaptığı açıklamada, Kabotaj Bayramı'nın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kabotajın ticaret haklarının alınması ve denizlere tam hakim olunması anlamında önem taşıdığını belirten Dağlı, "Denizlerimize daha fazla sahip çıkmakla yükümlüyüz. Denizlerimizi hem maddi hem de içindeki kullanım alanı itibarıyla son derece iyi savunmak durumundayız. Deniz ticaretini geliştirmek durumundayız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise vatanın sadece kara topraklarından oluşmadığını, denizlerin de vatan bölgesi olduğunu vurguladı.

Vali Dağlı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında gemide bulunan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Samsun kabotaj bayramı

Samsun Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:57
Sabah
04:58
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:10

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