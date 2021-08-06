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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

06.08.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde denize giren Enver A. (40), çocukları Ş.A (15) ve U.A. (13) ile İbrahim B. (23) kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden, sahilde görevli can kurtaranlar 4 kişiyi sudan çıkardı. Haber verilmesine üzerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçirenleri çeşitli hastanelere kaldırdı.

Enver A. ve İbrahim B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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