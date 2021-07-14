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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

14.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki limanın yanında bulunan sahilde boğulmak üzereyken yakınlarınca sudan çıkarılan Ali İnak (27), kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da dün, denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren İnak, yakınları tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

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