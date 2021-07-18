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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

18.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Çarşamba ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Şehit Polis Tuncay Karataş Cami mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren İlayda Koç (20), boğulma tehlikesi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada vatandaşların sudan çıkardığı Koç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Koç, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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