YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve önceki gün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ın (17) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyıdan Yanak'ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Arama çalışmaları, güçlü dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabiliyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:33
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
19:47
Yatsı
21:20

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.