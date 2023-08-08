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Samsun'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

08.08.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan İlyas Sait Dündar'ın cesedine ulaşıldı.

Ailesiyle gittiği Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında iki gün önce girdiği denizde kaybolan Dündar'ı (31) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri denizde, diğer ekipler de sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama yaptı.

Kayalıklarda bulunan Dündar'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Atakum ilçesinde, 6 Ağustos'ta ailesiyle gittiği Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında denize giren İlyas Sait Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine o sırada olay yerinde olan vatandaşlardan Murat A, kurtarmak için denize girmişti.

Boğulma tehlikesi geçiren Murat A, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Dündar'ı da arama çalışması başlatılmıştı.

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Samsun Atakum arama boğulma

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