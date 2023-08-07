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Samsun'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

07.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum'da denizde kaybolan İlyas Sait Dündar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesiyle gittiği Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında girdiği denizde kaybolan Dündar'ı (31) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Emniyet ve sahil güvenlik dalgıçları denizde arama yaparken, helikopter ve botla havada ve denizde tarama yapıldı. Diğer ekiplerse sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

İlyas Sait Dündar'ın babası Necati Dündar, gazetecilere, dün oğlunu denize girmemesi için uyardığını dile getirdi.

Özellikle bulundukları yerin tehlikeli olduğunu oğluna söylediğini anlatan baba Dündar, "Orada boğulmalar oluyor, oranın sıkıntılı olduğunu söyledim. Bildiğim bir yer olduğu için 'gitme' dedim. Dinlemedi beni. Demek ki ömrü buraya kadarmış. Yapacağımız bir şey yok. Görevliler arıyor. İnşallah bulmaya gayret edecekler. Tüm ekipler canla başla çalışıyor." dedi.

Atakum ilçesinde, 6 Ağustos günü ailesiyle gittiği Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında denize giren İlyas Sait Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine o sırada olay yerinde olan vatandaşlardan Murat A, Dündar'ı kurtarmak için denize girmişti.

Boğulma tehlikesi geçiren Murat A, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Samsun Karadeniz arama boğulma

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