YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü

Samsun’da denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü

10.03.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde denize düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Gökhan Yıldırım’ın (34) kullandığı otomobil, Çiftlik Mahallesi Denizcilik Lisesi arkasındaki Liman Bölgesinde yol ile denizi birbirinden ayıramayıp denize düştü.

Olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Gizem Demir (22) ve Murat Kertis (36) kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sürücü Yıldırım’ın cansız bedenine ulaştı.

Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
THY'den sefer iptali açıklaması:THY'den sefer iptali açıklaması:
Başakşehir'den MHK'nin hakem kararına tepki:Başakşehir'den MHK'nin hakem kararına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:50
İkindi
16:05
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Mart Perşembe

Kalkanca Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna güzellik kraliçesinden çağrı! "Daha fazla silahlandırın"

Ukrayna güzellik kraliçesinden çağrı! "Daha fazla silahlandırın"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.