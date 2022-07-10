Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Hürriyet Mahallesi sahilinde denize giren Doğanay Kırçiçek, boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

Kırçıçek, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz