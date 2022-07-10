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Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

10.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Hürriyet Mahallesi sahilinde denize giren Doğanay Kırçiçek, boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

Kırçıçek, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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Samsun boğulma

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Doğa Eczanesi
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