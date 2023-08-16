YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da denize giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da denize giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

16.08.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş ve kuzenleri hastaneye kaldırıldı.

Amasya'dan aileleriyle kente gelen kardeşler Beyza (13) ve Nisa B. (15) ile kuzenleri Eren B. (14), Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi civarında denize girdi.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çocukları sudan çıkardı.

Beyza ve Nisa kardeşler ile bilinci kapalı sudan çıkarılan Eren B, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sinir krizi geçiren Beyza ve Nisa'nın annesi Fatma B, "Amasya'dan gezmeye gelmiştik. Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildiMalatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi
Geleneksel 6. İncir Festivali başlıyorGeleneksel 6. İncir Festivali başlıyor
37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Amasya Samsun Atakum çocuk boğulma

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:37
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:41
Yatsı
21:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

Seda eczanesi
Salipazari
Vitamin eczanesi
Atakum
Yaşam eczanesi
Ayvacik
Gençalioğlu eczanesi
Canik
Şifa eczanesi
Carsamba
Kocaman eczanesi
Terme
Doğuş eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.