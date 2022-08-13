Samsun'da denize giren bir kişi boğuldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde ailesiyle denize giren 30 yaşındaki bir kişi boğuldu.

İlçenin Koz Mahallesi sahilinde denize giren Ahmet Çay, suda bir anda gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi, yaklaşık 1 saatlik arama çalışmaları sonucunda Çay'ın cansız bedenine ulaştı.

Çay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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