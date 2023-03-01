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Samsun'da depremzede ailenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

01.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde depremzede ailenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun'da depremzede ailenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

İddiaya göre, Malatya'dan gelerek Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen depremzede A.T. ve ailesinin yaşadığı eve giden M.A. (32), kendisini askeri personel olarak tanıttı.

Ailenin ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olacağını söyleyerek evi dolaşan M.A, evden A.T'ye ait yaklaşık 100 bin lira değerindeki 2 altın bileziği çaldı. M.A'nın evden ayrılmasının ardından bileziklerin yerinde olmadığını fark eden A.T, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelinin Amasya'ya gittiğini belirledi.

Burada gözaltına alınarak Samsun'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Samsun Atakum hırsızlık

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