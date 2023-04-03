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Samsun'da depremzedeler için iftar programı

03.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz vatandaşlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın özel gereksinimli bireylerimizin her daim yanlarındayız." dedi.

Samsun'da depremzedeler için iftar programı

İftar öncesi vatandaşlara hitap eden Yılık, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda depremzede vatandaşların katılımıyla düzenlenen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" iftar programında, ramazan ayının gönül birlikteliğinin kuvvetlenmesine aracı olduğunu anlattı.

Ramazanın ülkece yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrası yaraların sarılması ve tek yürek olunmasına vesile olmasını dileyen Yılık, " Deprem ve sel felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin tekrar başı sağolsun. Yaşadığımız bu zor günlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak teşkilatlarımızla, kadınlarımızla, ülkü ocaklarımızla, milletvekillerimizle deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarıyla bölgede yaraları sarmak için çalışmalar yaptığını vurgulayan Pelin Yılık, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz vatandaşlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın özel gereksinimli bireylerimizin her daim yanlarındayız. Yaralarımızın milletçe sarılması sürecinde, eğitim, pisikososyal destek, ihtiyaç planlaması, yapıların yeniden inşası noktasında devletimiz milletimizle beraberdir. Ramazan samimiyettir, paylaşımdır, sevgidir. Bizler birbirimize olan sevgimizle, hassasiyetimizle bu kutsal ayın amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayınız ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe ülkece çok güçlü olabiliriz. Rabbim tüm zorlukları beraberlikle aşmayı nasip etsin inşallah."

MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra ve partililerin de katıldığı iftar programında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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