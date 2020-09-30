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Samsun’da dere yatakları temizleniyor

SAMSUN HABERLERİ  | 30.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde dere yataklarında gerçekleştirdiği çalışmalarla taşkın riskini azaltıyor.SASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşan kış aylarında dere yataklarında ve deniz kenarındaki yağmur suyu menfezlerindeki tıkanıklıkları gidererek taşkın riskini en aza indiriyor.

Samsun’da dere yatakları temizleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde dere yataklarında gerçekleştirdiği çalışmalarla taşkın riskini azaltıyor.
SASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşan kış aylarında dere yataklarında ve deniz kenarındaki yağmur suyu menfezlerindeki tıkanıklıkları gidererek taşkın riskini en aza indiriyor. Yürütülen menfez ve dere temizliği çalışmaları ile kent kışa hazırlanıyor. Denizin yağmur suyu menfezlerine taşıdığı kumları ve dere yataklarını temizleyerek çevre sağlığını tehdit eden faktörleri ortadan kaldırmayı amaçlayan SASKİ yapılan çalışmalarla taşkın riskini de azaltmayı hedefliyor. SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kanalizasyon İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında şehir genelinde birçok derede temizlik uygulaması tamamlandı. Çalışmaların sonucunda Tekkeköy’de 7 bin 825 metre, Atakum’da 1510 metre, Canik’te 600 metre, Havza’da 930 metre, Bafra’da 500 metre, Terme’de 200 metre olmak üzere toplamda 11 bin 565 metre dere temizliği yapılırken derelerin denize deşarj olduğu tüm menfezlerde temizlendi.

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