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Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Cavit Sarıtaş'ın (58) kullandığı 28 AP 105 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Melikköy mevkisinde kontrolden çıkarak çöp bidonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü araçtan fırlayıp yola düştü.

Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Samsun

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