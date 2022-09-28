Samsun'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.M. idaresindeki 28 ACA 539 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü H.M. ile E.M. yaralandı. Hafif yaralanan H.M'nin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ola yerinde gerçekleştirildi, E.M. ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan ve kaza nedeniyle yola savrulan gıda malzemeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz