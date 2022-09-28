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Samsun'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

28.09.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.M. idaresindeki 28 ACA 539 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü H.M. ile E.M. yaralandı. Hafif yaralanan H.M'nin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ola yerinde gerçekleştirildi, E.M. ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan ve kaza nedeniyle yola savrulan gıda malzemeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.

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trafik kazası Samsun Çarşamba

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