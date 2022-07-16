Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Naci Çakır (53) yönetimindeki traktör, Kemer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



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