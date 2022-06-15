Samsun'da DHKP/C operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C terör örgütünün tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "terör örgütüne finansman sağlama" suçundan F.A'yı (34) gözaltına aldı.

Şüphelinin, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.



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