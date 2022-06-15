YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da DHKP/C operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da DHKP/C operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

15.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da DHKP/C operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C terör örgütünün tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "terör örgütüne finansman sağlama" suçundan F.A'yı (34) gözaltına aldı.

Şüphelinin, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandıJandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Samsun'da kutlandı
Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattıSınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:41
Akşam
20:16
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Nihan Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.