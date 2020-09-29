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Samsun’da din hizmeti bir ‘tık’ uzaklıkta

SAMSUN HABERLERİ  | 29.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Samsun’da imamlar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan vaaz ve canlı yayın programlar ile din hizmeti artık bir ‘tık’ kadar yakın.

Samsun’da din hizmeti bir ‘tık’ uzaklıkta

Samsun’da imamlar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan vaaz ve canlı yayın programlar ile din hizmeti artık bir ‘tık’ kadar yakın. Müftülükten yapılan son canlı yayın 74 bin görüntüleme ve 300 bin etkileşimle paylaşım rekorları kırdı.
Samsun İl Müftülüğü tarafından pandemi döneminde din hizmeti ve eğitim faaliyetleri sosyal medya imkanları da kullanılarak yaygınlaştırılıyor. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlama döneminde Ramazan ayında başlatılan uygulama o günden bu yana devam diyor. Müftülük bir taraftan sosyal medya hesapları üzerinden günde iki defa olmak üzere farklı konularda vaaz videoları yayınlarken, diğer taraftan haftada bir kez, gençler ve ailelerine yönelik farklı konu ve konuklarla canlı yayın programları gerçekleştiriyor.
Yapılan programlar sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşıyor. Aile içi problemlere çözüm yolları konusunda yapılan son canlı yayın 74 bin görüntüleme ve 300 bin etkileşim aldı. İzleyenler akıllardaki sorulara cevap buldukları programı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Yapılan hizmet büyük takdir topladı.
Bu hizmetleri çeşitlendirmek adına yeni uygulamalarda geliştirdiklerini haber veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Ekim ayı itibarıyla uygulamaya başlayacağımız ve sosyal medya üzerinden yaptığımız din hizmeti ve eğitimi faaliyetini çeşitlendireceğimiz bir projenin hazırlığı içindeyiz. Yine halkımızdan gelen talepler üzerine başlattığımız ve devam edecek olan online kurslarımız ve canlı derslerimiz var. Tefsir, hadis, ilmihal ve siyer canlı derslerimiz gelen talepler ölçüsünde devam edecek. Bu yönde çalışan genç hedef kitleye yönelik hazırlığı içinde olduğumuz online canlı ders planlamamız var. Bunların yanında, şu an hazırlığı içinde olduğumuz ve ekim ayı itibarı ile uygulamaya başlayacağımız esnaf ziyaretleri projemiz var” dedi.
Kur’an kurslarının da pandemi tedbirleri ile açıldığını belirten Müftü Çakır, “4-6 yaş grubu ve yetişkinlere yönelik Kur’an kurslarımız artık pandemi koşullarına uygun olarak başkanlığımızca belirlenen tedbir kuralları çerçevesinde açılıyor. Kur’an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimize yönelik olarak Kovid-19 hastalığı ve bu şartlarda nasıl davranılması gerektiğine dair online eğitim seminerleri planladık. Bu şekilde gerek cami ve Kur’an kurslarımızda aldığımız tedbirler çerçevesinde sürdürdüğümüz din eğitimi ve din hizmeti, gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımıza yönelik olarak hazırladığımız din hizmeti ve eğitimi faaliyetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.
Vatandaşları sosyal medya üzerinden sürdürülen din hizmeti ve eğitimi faaliyetlerine katılmaya davet eden Müftü Çakır, Samsun İl Müftülüğüne https://www.facebook.com/samsunilmuftulugu, https://www.youtube.com/channel/UCKAuVpke7vpgEWHwtzv2iug, https://twitter.com/samsunmuftuluk, https://www.instagram.com/samsunmuftuluk/?r=nametag adreslerinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Samsun’da din hizmeti bir ‘tık’ uzaklıkta

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