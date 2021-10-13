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Samsun'da "Doktor Mucize" operası sahnelenecek

13.10.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Doktor Mucize" operası sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bizet'in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde izleyiciyle buluşacak.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi ele alınıyor.

Aşıkların kavuşma serüveninin komik dille anlatıldığı ve İtalya'da geçen eserin konusu şöyle:

"Birbirini çok seven Silvio ve Laurette, Laurette'nin belediye başkanı olan babasının askerleri sevmemesi üzerine kavuşamamaktadır. Sevdiğinden vazgeçmeyen Yüzbaşı Silvio, eser boyunca farklı karakter ve oyunlarla ortaya çıkarak sevdiği kızla evlenmeye çalışır."

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin rejisörlüğü Şahan Gürkan, koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Gösteri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 16 ve 18 Ekim saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

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